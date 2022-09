L'entraîneur de l'US Biskra Chérif Hadjar a écopé d'un match de suspension (interdiction du terrain et de vestiaires) pour contestation de décision lors du match nul concédé à domicile face à la JS Saoura (0-0) samedi soir pour le compte de la 3e journée du championnat de Ligue 1, a indiqué lundi la Ligue de football professionnel(LFP). Le coach de Biskra devra en outre s'acquitter d'une amende de 30000 DA, selon la même source. Réunie lundi, la commission de discipline a infligé une mise en garde à l'US Biskra et une amende de 100000 DA pour utilisation et jets de fumigènes. L'USB a écopé d'une seconde amende de 40000 DA pour conduite incorrecte de l'équipe lors de la même rencontre. De son côté, la JS Saoura a été condamnée à payer une amende de 40000 DA pour conduite incorrecte de l'équipe. Plusieurs autres clubs ont été sanctionnés financièrement par la commission de discipline pour notamment «utilisation et jets de fumigènes». Ainsi, le NC Magra devra payer une amende de 100000 DA plus une mise en garde, pour utilisation et jets de fumigènes (1ère infraction). L'ES Sétif et le RC Arba ont été condamnés à payer 30000 DA pour utilisation de fumigènes dans les tribunes. Le RCA a écopé d'une seconde amende de 200000 DA pour absence d'entraîneur en chef sur la main courante. Le nouveau promu, le MC El Bayadh est condamné à 60000 DA d'amende pour utilisation de fumigènes dans les tribunes, tandis que le CS Constantine et l'ASO Chlef sont sanctionnés de 30000 DA d'amende pour utilisation de fumigènes dans les tribunes.