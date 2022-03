Mohamed Hakim Hadj Redjem a été nommé à la tête du conseil d’administration (CA) de la société sportive par actions « SSPA-Le Doyen-Mouloudia Club d’Alger », dimanche lors d’une réunion des membres du CA, a indiqué, hier, un communiqué du club algérois. « Les membres du conseil d’administration ont décidé à l’unanimité de nommer Mohamed Hakim Hadj Redjem en qualité de président du conseil d’administration, en remplacement d’Amar Brahmia, et ce, jusqu’à la fin de la saison sportive 2021-2022 », précise le communiqué. Les membres du CA ont également décidé de maintenir la date du 23 mars 2022 pour la tenue de l’assemblée générale ordinaire de la SSPA, tout en préservant la dynamique des bons résultats obtenus jusque-là en championnat national et la sérénité qui prévaut désormais au sein du club. Le conseil d’administration a appelé à cette occasion les supporters du Mouloudia à se mobiliser pour soutenir et encourager le club.