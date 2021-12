Erling Haaland (21 ans) ne décolère pas. Samedi, le Borussia Dortmund s'est incliné face au Bayern Munich (2-3) lors du Klassiker programmé dans le cadre de la 14e journée de Bundesliga.

Robert Lewandowski y est allé de son doublé en transofrmant, notamment le penalty de la gagne, accordé de manière très discutable pour une main involontaire de Mats Hummels par l'arbitre de la rencontre, Felix Zwayer.

Mais ce que le Norvégien ne digère pas, c'est une situation jugée licite par l'homme en noir du jour, quand, à la 53' et alors que le score était de 2-2, Marco Reus a été déséquilibré dans la surface par Lucas Hernandez. «Je pense que c'était un scandale en ce qui concerne l'arbitrage», a d'abord lâché le n°9 du BvB après la rencontre, avant de poursuivre.

«C'était un penalty clair sur (Marco) Reus. J'ai dit à l'arbitre: «Pourquoi n'êtes-vous pas simplement allé regarder (l'écran vidéo de la VAR, NDLR)?».

Il a dit «ce n'est pas nécessaire» comme un arrogant... Non, je dois me calmer un peu maintenant.

Il a été arrogant, je n'en dirais pas plus.»

La pilule aura probablement du mal à passer mais Haaland et les siens doivent vite remonter en scelle avec la réception de Besiktas, mardi en Ligue des Champions, en ligne de mire.