60millions d'euros. Manchester City a beau avoir été très souvent critiqué pour avoir dépensé plus de 1,5 milliard d'euros sur le marché des transferts, les Cityzens ont peut-être réalisé l'un des meilleurs investissements de leur histoire récente. Avoir recruté Erling Haaland (22 ans) à ce tarif ressemble pour le moment au casse du siècle. Depuis très longtemps, City impressionnait dans son jeu, mais manquait cruellement d'un vrai finisseur, notamment après le départ de Sergio Agüero. Une lacune qui se faisait souvent remarquer dans le money time de la Ligue des Champions. Avec Haaland dans ses rangs, Pep Guardiola peut désormais avoir le sourire. D'autant que la greffe a rapidement pris. En Premier League, le Norvégien a déjà inscrit 10 buts en 6 matchs. Hier, pour ses débuts en Ligue des Champions avec son nouveau club, le Scandinave s'est offert un doublé contre Séville (4-0). Des débuts XXL illustrés par deux statistiques. Haaland est devenu le premier joueur de l'histoire de la compétition à marquer 25 buts après ses 20 premiers matchs dans la compétition. Enfin, avec 12 réalisations marquées depuis l'entame de cette saison 2022/2023, le numéro 9 de City a inscrit en un peu plus d'un mois la moitié des buts marqués par Riyad Mahrez, la saison dernière. Et l'Algérien était le meilleur buteur de son équipe en 2021/2022. Tout est dit. Interrogé en conférence de presse, Guardiola avait un grand sourire au moment d'évoquer son buteur. «J'aime cette routine, parce que ça en devient une, de venir parler de lui et de ses buts à chaque conférence de presse. J'espère qu'il pourra continuer cette routine, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il ne s'agit pas seulement de deux buts, il est toujours là... On a toujours le sentiment qu'il pourrait en marquer d'autres. Julian Alvarez a joué, 15, 20 minutes et a eu une occasion aussi. Je l'ai dit plusieurs fois, nous avons deux attaquants incroyables.» Enfin, son fournisseur de balle officiel, Kevin De Bruyne, a apprécié lui aussi la performance de son coéquipier. Mais le Belge estime que Haaland peut encore être plus impressionnant. «Je pense que la façon dont il s'est adapté à notre équipe est très bonne, mais au-delà des buts, il y a une autre part dans le jeu. Et c'est cette partie qui est difficile à assimiler, donc ça rend la chose encore plus excitante. S'il peut s'adapter à notre façon de jouer, alors son niveau va encore monter. Ses débuts ont été parfaits.» Le meilleur est à venir.