Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Real Madrid a bien mal débuté son mercato estival 2022. Alors qu'ils voulaient faire venir Kylian Mbappé et Erling Haaland cet été, les Merengues ont vu le Champion du monde français prolonger au Paris Saint-Germain et l'attaquant norvégien partir à Manchester City. L'ancien buteur du Borussia Dortmund a en effet choisi de porter le maillot du club mancunien jusqu'en 2027 avec un bail de cinq ans. Mais du côté du Santiago Bernabeu, on a décidé de ne rien lâcher pour le joueur de 21 ans. Dans son édition d'hier, AS consacre ses premières pages intérieures à Erling Haaland et au nouveau plan de la Casa Blanca pour s'attacher ses services. On ne parle évidemment pas d'une arrivée dans les prochaines semaines, mais le président Florentino Pérez et ses équipes ont une autre idée en tête pour réaliser l'un de leurs rêves, à savoir, voir le Norvégien sous les couleurs madrilènes. Le quotidien espagnol explique tout simplement qu'une clause libératoire de 150 millions d'euros, effective dès 2024, a été intégrée dans le contrat de ce dernier. Du coup, le Real Madrid pense tout simplement à payer cette clause dans deux ans pour faire venir Erling Haaland dans la capitale espagnole!

Les champions d'Europe en titre pensent que le principal concerné aura toujours envie de les rejoindre dans deux ans, et les Madrilènes pourraient certainement faire des folies pour réaliser ce transfert. Mais surtout, le Real Madrid voit en Haaland le futur successeur de Karim Benzema, pour l'instant sous contrat avec le club espagnol jusqu'en juin 2023. Car dans deux ans, KB9 aura alors 36 ans et il faudra commencer à penser à l'après-Benzema.