Après la démission de Aymen Nouadri, à l'issue du match, face à la JS Saoura (victoire 1-0), la direction du CR Belouizdad a décidé d'engager Khaled Guerioune, au poste de préparateur physique. Mais encore une fois, la direction du double champion d'Algérie en titre commet un impair, en faisant signer un bail au technicien en question, alors que ce dernier est lié par un autre avec le nouveau promu, le HB Chelghoum-Laïd. Le pire, c'est que la direction algéroise ne s'est rendu compte de cela qu'une fois avoir envoyé son secrétaire à la Ligue de football professionnel (LFP) pour déposer le dossier de demande de licence de Guerioune, pour lui permettre de se retrouver sur la main courante, lors des matchs officiels. Pourtant, il était facile de confirmer cette information d'un simple coup d'oeil sur le site de la LFP. Dans la section consacrée au HBCL, le nom de Khaled Guerioune y figure toujours. Pour leur part, les responsables du club de l'est du pays ne sont pas restés les bras croisés, depuis l'annonce du départ de leur préparateur physique. En effet, nous apprenons qu'ils ont engagé un huissier de justice pour constater son absence et l'ester devant les autorités compétentes, pour «abandon de poste». Au CRB, on adopte la politique de «la fuite en avant», puisque toutes nos tentatives d'avoir d'amples explications sur ce dossier se sont avérées vaines. Et, faut-il le dire, cela n'est pas nouveau. La direction risque de se mettre, d'ici quelques jours, dans un autre embarras. En effet, le 15 janvier prochain, le contrat du DTS des jeunes catégories, Boualem Charef prendra fin. Chez les supporters, le renouvellement de ce bail est «une évidence» au vu du «grand» travail que ce dernier est en train d'accomplir. Mais il se trouve qu'au niveau de la direction, on voit les choses d'un autre oeil. La décision qui aurait été prise, selon des sources, est celle de... lui montrer la porte de sortie. La tendance va vers le non-renouvellement de son contrat, ce qui ne risque pas de passer sans créer des conflits de différents genres.