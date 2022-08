L’attaquant du MC Oran, Yacine Guenina, s’est engagé pour deux saisons avec la JS Kabylie, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football, samedi soir, dans un communiqué.

Guenina (27 ans) s’est distingué lors du précédent exercice, en terminant meilleur buteur de la formation oranaise avec 9 réalisations. Il devrait être le dernier renfort de la JSK, à une semaine de la clôture de la période des transferts. Il devient du coup la 11e recrue estivale des « Canaris » après le milieu offensif Mustapha Alili (ASO Chlef), l’attaquant international burkinabè Zakaria Zanogo (FC Ararat/ Arménie), le milieu offensif Lyes Benyoucef (ES Sahel/ Tunisie), les défenseurs Mohamed Guemroud (CS Constantine), Yacine Salhi (CS Constantine), Rayan Senhadji (Jammerbugt FC/ Danemark), et Sabri Cheraïtia (CR Belouizdad), le milieu de terrain Kaïs Nasri (Lazio de Rome U19/ Italie), le milieu défensif Naoufel Ould Hamou (RC Relizane), et l’attaquant Redouane Zerdoum (Club Africain/ Tunisie).

Le vice-champion d'Algérie se trouve depuis plus d'une semaine dans la ville tunisienne de Hammam Bourguiba pour effectuer un stage pré compétitif, qui s'étalera jusqu'au 9 août, sous la houlette de l'entraîneur belge José Riga, qui a succédé au Tunisien Ammar Souayah. Deuxième au classement final de la saison 2021-2022, derrière le CR Belouizdad, la JSK retrouvera pour l'occasion la Ligue des Champions d'Afrique. Elle entamera le nouvel exercice en déplacement face à l'ASO Chlef, à l'occasion de la 1ère journée fixée au week-end du 26-27 août.