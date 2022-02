Le feuilleton du club phare de l'ouest du pays se poursuit. Dans l'épisode de mardi dernier, en fin de journée, deux séquences ont marqué la citadelle du MC Oran et dans lesquelles plusieurs acteurs ont joué des rôles importants faussant totalement la route au président du club, Youcef Djebbari. De prime abord, la nouvelle recrue phare de l'intersaison, l'international Adlène Guedioura, a fini par se rendre à l'évidence que son recrutement est aberrant, ne répondant à aucune logique ni encore moins à la réglementation, hormis de la surenchère. Autrement dit, son avenir au sein du club ne lui apporte rien de plus ni de nouveau sur sa carrière professionnelle, d'autant plus qu'il ne pourra pas porter le maillot rouge et blanc, étant donné que le club est frappé par l'interdiction de recrutement. D'autant plus que le fameux sésame attendu par les Oranais, à savoir la dérogation exceptionnelle tant vantée par Djebbari, n'est pas venu. Guedioura n'a rien trouvé de mieux à faire que de plier bagage et prendre le premier vol Oran-Paris, sans même juger utile de fouler la pelouse du stade Ahmed-Zabana dès son arrivée en fin de semaine passée. D'ailleurs, l'entraîneur Abdelkader Amrani a vu juste d'éviter tout commentaire à propos de ce recrutement, ainsi que des performances du joueur. Le départ de Guedioura n'a suscité aucune surprise, ni encore d'émotion chez les connaisseurs, détail par détail, de la réglementation. Ces derniers s'attendaient à une fin aussi fâcheuse, «la nullité» de la transaction, compte tenu de la réglementation, en plus des colossales dettes pour lesquelles est redevable le club, constituent un véritable handicap pour les Hamraoua, dont la joie n'a que peu duré. Car leur club est interdit de recrutement. Ce revers a porté un sacré coup au premier responsable du club, Djebbari. Il a échoué dans sa première sortie alors qu'il venait juste de prendre les rênes. Un second échec lui a été imposé, au stade Zabana, par ses coéquipiers. Djebbari n'a pas réussi à apporter le remède nécessaire pour, ne serait-ce, que colmater la plaie entrouverte et qui s'approfondissait au fil des jours: les salaires réclamés par les joueurs. Ayant réuni, mardi dernier, ces derniers dans les vestiaires du stade Zabana, Djebbari s'en est sorti avec un autre cuisant échec lorsqu'il qu'il a tenté de calmer les esprits en s'engageant à régler leurs salaires dans les prochains jours. En fait, Djebbari n'a pas été convaincant dans sa plaidoirie, question de gagner du temps, en attendant que les caisses du club soient renflouées par une aide promise par les autorités locales. Cette petite manne financière tant attendue devrait être versée aux joueurs «cash» avec le club et dont le problème est pris en charge par la commission du règlement des litiges, la CNRL, cette instance ayant serré l'étau sur le MC Oran lui interdisant de procéder au recrutement. Ces derniers, fous furieux, n'ont rien trouvé de mieux à faire pour manifester leur colère que de bouder les entraînements et quitter illico presto le stade Zabana, laissant Abdelkader Amrani coi. À sa grande surprise, celui-ci s'est abstenu de s'exprimer et n'a fait que tourner en rond sans savoir quoi faire à part de prendre son mal en patience. La situation s'enlise à telle enseigne que le coach Amrani est totalement embrouillé, lui qui doit mener de main de maître les préparatifs pour la reprise, dans de bonnes conditions et moins de fracas, de la phase aller du championnat.

Le CSA à la rescousse

Le club sportif amateur (CSA) du MC Oran a renoncé à un montant estimé à 24 millions de dinars au profit du club professionnel pensionnaire de la Ligue 1 de football, après avoir bénéficié d'une subvention de l'ordre de 31 millions de dinars émanant du fond de la wilaya, a-t-on appris mardi de la direction du CSA/MCO. Dans une déclaration à l'APS, le président du CSA/MCO, Chemseddine Bensenouci, a fait savoir que cette action a été entreprise après avoir reçu «le feu vert des autorités locales qui cherchent à aider le Mouloudia à surmonter la période difficile qu'il traverse à tous les niveaux». Il a ajouté que cette somme, transférée au compte bancaire du club professionnel, a permis au nouveau président, Youcef Djebbari, de régler une partie des salaires et primes de ses joueurs, qui ont terminé, dimanche, à Mostaganem, leur stage préparatoire hivernal. Cette subvention financière a également permis à l'administration des Hamraoua d'honorer ses engagements envers le nouveau staff technique de son équipe dirigé par l'entraîneur Abdelkader Amrani.