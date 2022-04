Pour Pep Guardiola, le manager de Liverpool Jürgen Klopp est «le plus grand rival» de sa carrière, alors que l'entraîneur de Manchester City prépare la réception des Reds aujourd'hui (16h30), un match capital en vue du titre en Premier League. Les Citizens et les Reds ont ferraillé pour la suprématie en Premier League à plusieurs reprises ces dernières saisons avant un nouvel acte aujourd'hui: le champion en titre, City, compte un point d'avance sur Liverpool, deuxième, avant ce choc crucial à l'Etihad Stadium. L'admiration de Guardiola pour Klopp est si forte qu'il considère l'Allemand comme un rival encore plus important que son ennemi juré, José Mourinho: «Jürgen, en tant que manager, a été le plus grand rival que j'ai jamais eu dans ma carrière et je pense que ce que les deux équipes proposent est bon pour le football. Je me souviendrai de mon passage ici, quand je serai à la retraite à jouer au golf, je me souviendrai que mon plus grand rival, c'était Liverpool, c'est certain.» Une victoire des Skyblues ce week-end serait un grand pas vers la conservation de leur titre, mais si Liverpool l'emporte, il prendra la tête du championnat. L'ex-légende du Barça a cependant tenu à minimiser l'influence du match d'aujourd'hui: «Ces trois points seront très importants, mais il y aura encore sept matches, 21 points, et beaucoup de choses avec la Ligue des champions et la FA Cup.» Malgré une rivalité aux sommets, les deux managers se tiennent en haute estime, Klopp ayant lui-même décrit Guardiola comme le meilleur manager du monde vendredi. «Merci beaucoup, mais ce n'est pas le cas», a répondu Guardiola, ajoutant: «J'aimerais pouvoir lui dire que je suis le meilleur, mais ce n'est pas vrai.» Le technicien catalan était toutefois heureux de retourner le compliment: «Il est au courant de mon admiration pour ce qu'il fait, son message et la façon dont ses équipes jouent. C'est un type bien.» City et Liverpool ont d'autres rendez-vous cette saison: les deux équipes se rencontreront en demi-finale de la FA Cup le 16 avril et pourraient se retrouver en finale de la Ligue des champions en mai.