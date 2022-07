Neymar (30 ans) n'a plus vraiment la même cote au Paris Saint-Germain. Après avoir fait la pluie et le beau temps durant de nombreuses années depuis 2017, l'attaquant brésilien est presque devenu un joueur banal de l'effectif. Une chute vertigineuse de sa cote qui a donné des idées à Luis Campos. En effet, le nouveau conseiller sportif du club de la capitale ne serait pas mécontent de voir l'ancien joueur du FC Barcelone partir vers d'autres cieux. Une volonté toutefois freinée par son bras droit, Christophe Galtier, convaincu qu'il peut relancer le numéro 10 du champion de France. Malgré tout, cela n'a pas empêché Le Parisien de lancer une rumeur plutôt surprenante, puisque le quotidien régional a annoncé la possibilité de voir l'Auriverde du côté de Manchester City. Un «on-dit» qui n'a pas forcément fait sourire le manager du dernier vainqueur de Premier League, Pep Guardiola. «Je suis désolé pour Le Parisien, mais ce n'est pas vrai. Leur information n'est pas juste. Neymar est un joueur incroyable et selon les infos que j'ai, c'est un gars incroyablement sympa. Mais ce n'est pas vrai. Chaque été, on annonce que Manchester City va acheter 150 joueurs», a ruminé le technicien catalan face aux journalistes. Concernant le mercato, alors qu'Erling Håland et Kalvin Phillips ont déjà posé leurs valises, Guardiola fait confiance à sa hiérarchie. «Nous verrons bien pour ce qui est du recrutement. Txiki Begiristain et son équipe observent. Il saura ce qui est bon pour l'équipe», a rajouté l'entraîneur citizen. A priori, le board mancunien ne regarde pas du côté de Paris. Que ce soit pour Neymar ou un autre joueur des Rouge et Bleu.