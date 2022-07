Bernardo Silva et Manchester City, bientôt la fin? C'est ce que laissaient entendre de nombreux médias à travers l'Europe. Alors que le champion d'Angleterre en titre est en train de restructurer un peu son effectif en y injectant du sang neuf, des rumeurs concernant des envies de départ du Lusitanien ont commencé à fuser. On parlait également d'un intérêt prononcé du FC Barcelone. Il serait l'élu pour remplacer Frenkie de Jong en cas de départ de ce dernier. Manchester City aurait, toujours selon les informations citées ci-dessus, fixé un prix environnant les 70 et 80 millions d'euros pour le joueur de 27 ans. Pep Guardiola, qui a l'habitude de laisser filer les joueurs qui veulent partir plutôt que de les garder contre leur volonté, ne serait pas opposé à son départ. Mais ça, c'était avant. Selon le Mirror, les Citizens ont finalement décidé de ne pas vendre le joueur. Contrairement à ce qui avait été dit, aucun feu vert n'avait été donné à Jorge Mendes pour discuter avec le Barça. La publication britannique indique que Pep Guardiola ne veut pas affaiblir son équipe et ne veut pas qu'il parte. Sachant qu'en plus, les Mancuniens n'ont absolument pas besoin d'argent. Reste donc à voir quelle sera la réaction du joueur, à qui on prêtait bel et bien des intentions de départ malgré une saison 2021/2022 plutôt réussie sur le plan individuel comme collectif. Il serait particulièrement fan du Barça - grâce à Deco notamment - et rêvait d'y jouer selon plusieurs médias...