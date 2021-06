La saison a été longue et exigeante pour Manchester City. La quête du quadruplé a duré si longtemps que son entraîneur, Pep Guardiola n'a pas vu certains de ses proches depuis novembre. Les deux prochaines semaines lui permettront de se détendre, de profiter du soleil et de se ressourcer. L'Espagnol retourne à Barcelone voir sa famille. Mais il ne va pas s'apitoyer sur son sort très longtemps. Très vite, ses pensées vont se tourner vers la saison prochaine. Il doit revenir en Angleterre au début du mois de juillet pour se préparer à tout recommencer avec City. Après une saison éprouvante qui s'est soldée de façon décevante à Porto, Guardiola ne pense plus qu'à voir ses proches: «Je veux rentrer à la maison et être avec ma famille. Cela fait longtemps que je ne les ai pas vus. Après cela, je reviendrai au club. C'est le meilleur club du monde pour les prochaines années. Je veux féliciter mes joueurs pour cette saison exceptionnelle et pour le match qu'ils ont joué samedi.»