L'entraîneur de la JS Kabylie, Riga, se trouve en difficulté. Après une deuxième défaite en autant de journées du Championnat national, le coach belge aurait été convoqué par la direction afin de lui signifier le danger dans lequel se trouve le club. Des voix proches de la direction affirment que Riga est sur un siège éjectable, mais le problème ne se situe, selon toutes vraisemblances, pas dans l'entraîneur. Riga a, il est vrai, perdu deux matchs d'affilée, mais ce n'est pas encore le moment de le considérer comme responsable de la situation pour plusieurs raisons. D'abord, il faut reconnaître que l'équipe n'a joué que deux rencontres, dont la première à l'extérieur de ses bases. Ce qui rend la défaite devant l'ASO Chlef (0-1) tout à fait dans l'ordre des choses. La deuxième défaite a été concédée devant le CS Constantine (0-1) qui a souvent surpris les entraîneurs de la JSK à Tizi Ouzou. On est, donc devant une configuration des choses qui plaide pour le caractère normal des résultats en ce début de saison. Deuxièmement, tous les connaisseurs considèrent que la direction ne peut pas avoir l'intention de mettre Riga sur la sellette au vu de sa notoriété internationalement prouvée. Un entraîneur qui a fait évoluer de grands clubs européens dont les jeunes du Milan AC ne peut pas être limogé de la sorte. Ce serait une atteinte à sa notoriété qu'il a mis des décennies à construire. Enfin, il est évident que l'entraîneur Riga n'a pas encore déployé toute sa stratégie lui qui n'a joué que deux rencontres. Aussi, juger de ses capacités n'est pas à l'ordre du jour sachant que ce dernier est connu mondialement comme un technicien qui agit sur le moyen terme. L'unique erreur qu'il a commise, peut-être, est d'avoir promis des résultats immédiats avec des joueurs qu'il ne connaît pas. Pour toutes ces raisons, même les supporters du club, mécontents des résultats, n'incombent pas la responsabilité à Riga. Ces mêmes supporters espèrent que les joueurs se reprennent en main dans les prochaines journées avec le même entraîneur. Les joueurs sont sous pression à cause des objectifs qui ne cadrent pas avec leurs capacités. Avec un effectif complètement renouvelé, il devient difficile pour tout entraîneur de construire une équipe homogène en l'espace de deux semaines. Ce qui fait que parler déjà de Riga est hors du cadre et pourrait même nuire à sa notoriété qu'il a mis des années à construire outre le tort que cela causerait à la direction qui n'aura plus la confiance des entraîneurs. Ces derniers éviteront de venir à la JSK au vu du sort réservé au coach belge qu'ils connaissent pour son grand savoir-faire. Les Canaris traversent un moment difficile, c'est vrai, mais ils ont habitué les supporters à revenir de loin. Le retour des bons résultats n'est pas à exclure dans les prochaines journées d'autant plus que la direction a mis tous les moyens nécessaires à la disposition des joueurs comme du staff technique. Les joueurs ont besoin de calme, de patience et surtout de l'aide de tous pour se concentrer.