Pointé du doigt en raison des résultats moins probants de l'Atletico Madrid, Diego Simeone peut compter sur le soutien indéfectible d'Antoine Griezmann (30 ans, 21 matchs et 8 buts toutes compétitions avec Atl. Madrid cette saison). Pour l'attaquant français, actuellement blessé, il est inconcevable de critiquer l'entraîneur argentin. «Quand j'entends ça, je me sens encore plus en colère parce qu'il était sur le bord du terrain et que je ne pouvais pas me donner à 100% pour lui. Il a fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui. C'est grâce à lui que le club est à ce niveau et il faut profiter d'un entraîneur comme ça. Depuis son arrivée, il n'y avait pas eu ce genre de mauvais moments et les supporters l'ont toujours soutenu. Nous devons lui rendre sur le terrain ce qu'il nous donne», a reconnu le Champion du monde tricolore pour la presse espagnole.