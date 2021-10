Son retour, la queue entre les jambes, n'était pas souhaité de tous au Wanda Metropolitano. En échec au FC Barcelone, Antoine Griezmann (30 ans), est revenu à l'Atletico Madrid par la plus petite des portes pour tenter de retrouver son football. Et sans surprise, les supporters colchorenos attendent de leur ex/néo buteur qu'il en fasse plus que les autres pour obtenir la rédemption. Un chemin que le principal intéressé a commencé à suivre, ces dernières semaines. Après un départ très poussif, le Champion du monde a mis le bleu de chauffe en ouvrant la voie contre le Milan AC (1-2). Un 1er but en Ligue des Champions, suivi de 2 autres contre Liverpool (2-3), mardi. Alors menés 0-2 par des Reds très tranchants, les Rojiblancos ont pu compter sur le réveil fracassant du natif de Mâcon. Buteur opportuniste, en reprenant une frappe à ras de terre de Koke, Griezmann a remis les pendules à l'heure, en trompant une nouvelle fois, Alisson Becker, après un énorme travail de Joao Félix. Un doublé en une mi-temps, l'hystérie dans l'enceinte madrilène, le Bleu était au paradis le temps d'une grosse demi-heure. Avant de rejoindre les limbes. Sur une action banale, l'ancien buteur de la Real Sociedad n'a pas réussi à éviter Roberto Firmino, qui a goûté à sa semelle lors d'un duel après la pause. Une expulsion directe, la 1ère de sa carrière en C1, qui tombait au plus mauvais moment pour le Tricolore. Alors que la victoire restait possible à 11 contre 11, sa sortie prématurée ne laissait aucune chance à l'Atletico, finalement battu sur un penalty de Mohamed Salah. Pensant être le héros du champion d'Espagne en titre, Griezmann était forcément au fond du trou au terme de la partie. «Il s'est très bien entendu avec Lemar, Joao Félix, De Paul... Mais là, il est dépité. Il a laissé l'équipe à un moment difficile du match, on a bien vu que ses intentions n'étaient pas mauvaises, mais ça s'est joué à l'interprétation de l'arbitre», a expliqué l'entraîneur madrilène, Diego Simeone, face à la presse. Une décision cruelle mais logique contre l'avant-centre, qui manquera le déplacement à Anfield dans 2 semaines. De quoi s'en vouloir encore un peu plus...