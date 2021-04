L'attaquant franco-algérien de l'OGC Nice (Ligue 1 française de football) Amine Gouiri, a indiqué mardi qu'il n'avait pas encore tranché le sujet de la sélection, alors qu'il porte actuellement les couleurs de l'équipe de France des moins de 21 ans (U21). «C'est ma première saison pro, donc je pense qu'il est trop tôt pour parler de sélection. Je laisse les autres y penser et parler pour moi», a indiqué Gouiri dans un entretien accordé au magazine So Foot. Gouiri (21 ans), formé à l'Olympique Lyon, avait rejoint Nice en 2020 pour un contrat de 4 ans et est devenu l'un des tauliers de la formation azuréenne. Cette saison, le natif de Bourgoin-Jallieu a marqué 16 buts, toutes compétitions confondues. «Je suis français d'origine algérienne, mon père est né en Algérie, je suis fier de mes origines comme tout le monde doit être fier des siennes. Pour moi, tout ça est une richesse», a-t-il ajouté. Pour rappel, l'OGC Nice renferme dans son effectif les deux internationaux algériens Youcef Atal et Hicham Boudaoui.