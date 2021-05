Malgré les doutes concernant sa participation en finale de la coupe de Turquie, aujourd'hui, Rachid Ghezzal a été finalement titularisé lors d'une victoire 2-0 face à Antalyaspor. Le meilleur passeur du championnat cette saison (17 passes), a distribué une nouvelle offrande, ce soir, sur le deuxième but de son équipe. Ghezzal est parti en contre-attaque avant de servir son coéquipier Rosie qui a tiré en force pour tromper le gardien et aggraver la marque pour son équipe à la demi-heure de jeu. Besiktas qui était dominateur a conservé cet avantage et a réussi l'exploit de remporter le doublé coupe-championnat cette saison.