L'Algérien n'a pas fait long feu sur le Rocher puisqu'un an seulement après son arrivée, le club de la Principauté a vendu Rachid Ghezzal à Leicester pour la somme copieuse de 14 millions d'euros. En Premier League, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais ne s'est jamais imposé et a enchaîné des prêts à la Fiorentina et maintenant au Besiktas Istanbul. Cette saison, pour la première fois depuis longtemps, l'ancien Lyonnais performe comme jamais avec un bilan incroyable de 17 passes décisives en championnat turc, et 6 buts marqués. Des prestations qui ont tapé dans l'oeil... de l'Olympique Lyonnais, selon Le Quotidien du Sport. Le média croit savoir que Jean-Michel Aulas et Juninho observent avec la plus grande attention les performances de gala de Rachid Ghezzal en Turquie. Pour l'heure, il n'est pas (encore) question de soumettre une éventuelle proposition à Leicester pour tenter de faire revenir l'Algérien de 29 ans à Décines. Mais s'il continue sur cette lancée d'ici la fin de la saison, Ghezzal pourrait bien tenter les décideurs lyonnais, comme évoqué il y a un mois par la presse turque. Reste à voir qui sera le futur coach de l'OL, et s'il validera cet éventuel renfort. Ces derniers jours, les noms de Patrick Vieira, Roberto de Zerbi ou encore de Laurent Blanc ont été associés aux Gones pour prendre la succession de Rudi Garcia, en fin de contrat au mois de juin. Pour l'heure, il est bien sûr difficile de savoir si ces entraîneurs seraient intéressés par un potentiel come-back de Ghezzal. La rumeur semble cependant à prendre avec de légères pincettes, dans la mesure où L'Equipe affirmait ce week-end que les deux grandes priorités de Juninho dans l'optique du prochain mercato étaient de recruter un latéral gauche et un pur ailier très rapide.