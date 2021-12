L'entraîneur d'Aston Villa Steven Gerrard a été testé positif au Covid-19 et n'assistera donc pas aux deux prochains matchs de son équipe, a annoncé le club de Birmingham. L'ancien milieu de terrain de Liverpool manquera ainsi les matchs à domicile contre Chelsea, aujourd'hui, lors du Boxing Day, puis le déplacement à Leeds, mardi prochain, si cette dernière rencontre est maintenue. Le 18 décembre le match d'Aston Villa à domicile contre Burnley avait été reporté peu avant le coup d'envoi en raison de cas positifs au Covid-19 dans l'effectif de Villa. Trois des affiches de Premier League prévues, hier, ont été reportées, dont Liverpool-Leeds en raison de cas positifs à Leeds. Ainsi le maintien du match Leeds-Aston Villa 2 jours plus tard semble très incertain. Mercredi, Gerrard avait déclaré que ce serait «un cauchemar» de devoir jouer deux matchs en deux jours avec seulement 14 joueurs valides et que tout le monde au club craignait une potentielle contamination. «Nous avons eu cette semaine l'un de nos joueurs qui hésitait à sortir de sa voiture parce qu'il présentait des symptômes et qu'il a une jeune famille. Ce que l'on peut parfaitement comprendre», a encore dit Gerrard. Au total 25 rencontres du Boxing Day des quatre premières divisions du football anglais ont été reportées en raison du coronavirus.