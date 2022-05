Les questions qui taraudent les esprits des Algériens, ces derniers temps, concernent en premier lieu l'avenir de l'arbitre gambien, Bakary Gassama et si on allait bientôt le revoir sur un terrain du football, après la plainte de la FAF contre lui. Celui qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps était considéré comme «le meilleur sifflet africain» est devenu le premier ennemi en Algérie après sa prestation lors du match de barrage du Mondial 2022 entre l'Équipe nationale et le Cameroun (1-2), au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Et la réponse vient de tomber, l'homme à qui Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, reproche d'avoir «brisé les espoirs de toute une nation», peut continuer à arbitrer. En effet, il vient d'ailleurs d'être désigné pour arbitrer le match aller des demi-finales de la coupe de la Confédération, entre les Sud-Africains d'Orlando Pirates et les Libyens d'Al-Ahly Tripoli. À l'origine, la CAF avait même pensé, selon des sources médiatiques, le mettre pour le match de la demi-finale de la Champions League entre les Algériens de l'ES Sétif et les Égyptiens d'Al-Ahly, avant de se raviser par peur de mettre de l'huile sur le feu. Il est à rappeler que la Confédération africaine de football a déjà désigné Gassama pour le quart de finale aller de la Champions League entre Petro Atletico et Mamelodi Sundowns. Un match qui s'est disputé le 16 avril dernier et durant lequel le referee a été aux commandes de la VAR. Après le match Algérie Cameroun, plusieurs décisions de Gassama ont été vivement contestées, et la FAF a jugé bon de porter l'affaire devant la FIFA. Son intégrité a été remise en question et ce sera à la commission d'arbitrage de trancher et décider s'il est en faute ou pas. En attendant, Gassama peut continuer à faire son travail. Le résultat du recours algérien devrait tomber d'ici la fin du mois et d'ici là l'intéressé peut officier comme si de rien n'était dans les compétitions africaines.