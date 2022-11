Les férus de la balle ronde algériens ont très mal accueilli la désignation de l'arbitre «controversé», le Gambien Bakary Gassama pour le match Qatar-Pays-Bas, prévu, aujourd'hui, à 16h au stade Al Bayt, pour le compte de la 3e et dernière journée de la phase des poules de la Coupe du monde. Les Algériens n'arrivent, toujours pas, à oublier le fait que cet arbitre gambien avait si mal arbitré le match barrage retour décisif Algérie-Cameroun disputé le 29 mars 2022 au stade Mustapha Tchaker de Blida. La FAF avait demandé l'ouverture d'une enquête par les organes de la FIFA pour faire toute la lumière sur l'arbitrage du match Algérie-Cameroun. Par contre, le président démissionnaire de la FAF, Charaf-Eddine Amara avait précisé qu' «il ne s'agissait pas d'accusation de corruption pour lesquelles nous n'avions aucune preuve». Par la suite, le recours de la FAF a été examiné par la FIFA. LA FAF espérait alors voir ce match Algérie-Cameroun rejoué, mais la FIFA a écarté toutes ses possibilités. Et finalement, la FIFA a examiné le recours déposé par la Fédération algérienne de football (FAF) en tranchant: le match ne sera pas rejoué et l'instance internationale appuie les décisions de l'arbitre durant ce match retour perdu à Blida devant le Cameroun (1-2). La Fédération algérienne de football (FAF) a fait savoir que la commission des arbitres de la FIFA lui a écrit après sa plainte contre l'arbitrage du match qualificatif perdu 2-1 en mars face aux Lions Indomptables. Sans que ce soit explicité, l'instance mondiale a rejeté ce recours qui visait à faire rejouer la rencontre. L'affaire a été ainsi close, sans que l'arbitre Gassama ne soit inquiété. Et avant la phase finale de la Coupe du monde, la FIFA a annoncé avec la CAF, bien sûr, la liste des arbitres retenus pour le Mondial dans laquelle figurait le nom de cet arbitre. Et aujourd'hui, il va arbitrer le match de la 3e journée du groupe «A», mettant aux prises le Qatar à la sélection des Pays-Bas. Mieux encore, la FIFA a même désigné un arbitre camerounais et un algérien pour ce match! En effet, Le Camerounais Elvis Noupué a été désigné assistant de Gassama au moment où notre compatriote Mokrane Gourari a été désigné au niveau du VAR pour surveiller les hors-jeu...