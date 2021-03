Jean-Michel Aulas aurait ciblé un entraîneur concurrent de l'OL pour le titre. Le journaliste Dominique Sévrac, s'est avancé en déclarant sur RTL: «Il va y avoir un gros turnover des entraîneurs en Ligue 1 cet été. Ça va énormément bouger, malgré la crise du Covid. Christophe Galtier va partir de Lille. Pour aller à Marseille? Non, il ira à Lyon. Galtier, c'est la priorité de l'OL pour l'après-Garcia.» Le principal intéressé n'a jamais montré de signe qui pourrait aller dans ce sens. Il a redressé le club nordiste, proche de la relégation en 2017, puis a joué la Ligue des Champions et l'Europa League. Christophe Galtier a été adjoint d'Alain Perrin à l'OL, avant de le suivre à Saint-Etienne et prendre sa place. De décembre 2009 à l'été 2017, l'ancien Marseillais a redonné des couleurs aux Verts avec, notamment une victoire en coupe de la Ligue en 2013 et deux 16es de finales d'Europa League en 2016 et 2017. Pourrait-il retourner chez le rival lyonnais après un tel parcours? Claude Puel, actuel entraineur dans le Forez, a bien entrainé l'OL il y a quelques années (2008-2011), juste après être passé....sur le banc Lillois.