La fin d'un long feuilleton! Après des négociations sur les dernières semaines, l'entraîneur, Christophe Galtier, a enfin été libéré de son engagement avec Lille pour s'engager avec Nice. Ce lundi, le technicien français, a officiellement signé un contrat de 3 ans en faveur des Aiglons, d'après un communiqué du groupe INEOS. Selon les informations du quotidien L'Equipe, le Gym a déboursé un peu moins de 5 millions d'euros pour trouver un accord avec le LOSC. «Je suis très enthousiaste à l'idée d'entraîner le Gym et de rejoindre le projet de football INEOS. J'ai rencontré Jim Ratcliff (le propriétaire, ndlr) et il est très clair qu'il veut rivaliser, rien de moins, et c'est ce que je pense aussi», a confié Galtier.