Un peu plus de 2 ans après avoir acquis la nationalité algérienne sur le tard pour disputer, et remporter, la CAN 2019 avec les Fennecs, Andy Delort (29 ans, 11 sélections et 2 buts) a fait le choix de se mettre temporairement en retrait de la sélection, afin de se concentrer sur son nouveau club, l’OGC Nice.

A l’instar du sélectionneur, Djamel Belmadi, la consultante de La Chaîne L’Equipe, Carine Galli, a fustigé l’attaquant pour son attitude. « Il a fait les démarches pour jouer avec l’équipe algérienne. Il a décidé de participer à cette CAN. C’était donc tout bonus pour lui. Mais la sélection, ce n’est pas que du bonus. C’est la fierté de se retrouver avec son pays. Les Didier Drogba et Samuel Eto’o, c’était leur bonheur absolu de jouer avec leur sélection, même s’il y a des problèmes internes. C’est quelqu’un qui est ultra cash, mais là, excusez-moi, la sélection ce n’est pas un paillasson. Ce n’est pas par intérim », a taclé la journaliste. Le genre de commentaires que Delort peut se préparer à entendre, régulièrement, au cours des prochains mois. En conférence de presse, Belmadi avait expliqué que Delort lui avait dit qu’il devait mettre l’Equipe nationale entre parenthèses, pendant un an, pour s’imposer en club, qu’il venait à peine de rejoindre les Azuréens en provenance de Montpellier.