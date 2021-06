Ramiz-Larbi Zerrouki est ce prodige né à l'école d'Ajax d'Amterdam (Pays-Bas). À l'insolente classe et pétri de qualités techniques, ce young-player de 23 ans montre, à chaque apparition, des dispositions athlétiques et techniques, qui feront qu'il ne fera pas de longs séjours en Hollande. L'Angleterre, la Bundesliga, voire des pays voisins, lui ouvrent les bras, au vu de fantastiques et superbes actions, face à la Tunisie. À le voir jouer, on ne peut le comparer à aucun joueur! Avez-vous vu le formidable tacle effectué face à son capitaine, ou encore le geste qui a fait que le premier but soit inscrit par Baghdad, ou le une-deux enveloppant avec Feghouli ou enfin, lorsqu'il se trouvait à terre, arrêtant de la main un ballon, qui se trouvait à 40 mètres des bois de Raïs? Il semble avoir joué avec la légion des Meghni, Karim Ziani et Antar Yahia, par sa présence sur le terrain, surtout depuis qu'il se débarrassa vite du complexe de nouveau joueur! Ce talentueux joueur a un avenir radieux pour peu qu'il quitte l'école qui a enfanté les Cryuff, Netzer et Robben pour celle, plus fouillée, du Bayern, de City, ou encore Liverpool! Les portes des succès lui sont ouvertes, bonne chance Zerrouki!