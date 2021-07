L'ex-entraineur du CR Belouizdad Franck Dumas (63 ans) va devenir le nouvel entraîneur du TP Mazembe (première division congolaise) en remplacement de Pamphile Mihayo, a rapporté, samedi dernier, la presse locale. L'entraîneur français, prendra les rênes des Noir et Blanc avant le début de la saison prochaine selon le site FootRDC. D'après la même source, Dumas aura pour adjoint l'ancien défenseur international algérien Slimane Raho. L'entraîneur natif de Bayeux (France) va signer un bail de 2 ans, soit jusqu'en décembre 2023. Franck Dumas, ancien milieu de terrain puis défenseur, a une expérience de 7 ans en Afrique avec des passages au Maroc, en Guinée équatoriale et en Algérie. Il a remporté le titre de champion d'Algérie et la Supercoupe avec le CR Belouizdad, avant de quitter le navire. Il aura pour mission de ramener le TP Mazembe au plus haut sommet sur le continent après des années de disette.