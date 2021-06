Avec Karim Benzema et Kylian Mbappé, associés dans une attaque de rêve, la France met son ambition à l'épreuve de l'Allemagne dès l'entame de son Euro, aujourd'hui (20h) à Munich, un sommet brûlant escorté par les fantômes du passé.

Dans ce choc du groupe F, les Champions du monde 2018 se rendent chez leurs prédécesseurs avec un moral au top, une infirmerie à vide mais une humilité revendiquée, avant d'affronter un rival revanchard, incapable de battre le voisin français depuis le quart de finale du Mondial-2014 (1-0, but de Mats Hummels).

«À chaque match, les statistiques peuvent être inversées (...). On s'attend à du solide mardi», a d'ailleurs affirmé avec prudence le sélectionneur Didier Deschamps, dimanche dans l'émission Téléfoot, au moment de commenter la bonne série de ses troupes (trois victoires et deux nuls).

Le technicien de 52 ans a sûrement conservé en mémoire les tourments causés par la Mannschaft, à jamais associée aux larmes de Séville-82 et Guadalajara-86, avant d'être ramenée à des jours plus heureux.

De fait, les Bleus peuvent désormais regarder l'Allemagne dans les yeux depuis la demi-finale de l'Euro-2016 gagnée sur un doublé d'Antoine Griezmann (2-0), une performance rééditée par le Français en octobre 2018, lors du dernier duel face aux Allemands

(2-1) en Ligue des nations. Touché cette semaine à un mollet, l'attaquant du FC Barcelone devrait être opérationnel pour animer une ligne d'attaque qui donne le frisson, en compagnie de Mbappé et Benzema, lui aussi remis sur pied après un pépin physique à une cuisse. «En attaque, ils sont très forts et nous devons être prêts à avoir des actions en un contre un et à les gagner», a mis en garde le défenseur allemand Antonio Rüdiger.

«Ça dépendra de nous, défenseurs, je pense que ça peut faire une grande différence, juste être sale, pas toujours gentil, gentil, gentil, et ne pas toujours essayer de t'en sortir avec du beau football.

Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message... et tôt.» Quatre «Franzosen» se sentiront, néanmoins, un peu chez eux à Munich: Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso et Kingsley Coman auront droit à des retrouvailles particulières avec leurs collègues allemands du Bayern, que ce soit Manuel Neuer, Serge Gnabry, Joshua Kimmich ou encore Thomas Müller.

Avant ce derby franco-allemand du Bayern, Hernandez joue de son côté la carte de la prudence, notamment à l'évocation du revenant Müller, rappelé récemment par Joachim Löw, le sélectionneur allemand, qui vit son dernier tournoi avant de laisser la main.