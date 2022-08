Nos internationaux évoluant en Europe ont retrouvé le chemin des stades. Certains se sont illustrés, d'autres moins. Ainsi, en France, Akim Zedadka, a largement participé à la victoire de son équipe, Lille, en inscrivant un superbe but, lors de sa première sous le maillot du LOSC, face à Auxerre (4-1). La nouvelle recrue de Lille a déclaré en fin de partie que «c'est mon premier but en Ligue 1, pour mon premier match avec mon nouveau club donc ça fait plaisir. En plus il y a la victoire à domicile, donc c'est une après-midi parfaite. D'autre part, Bilal Brahimi, a effectué sa rentrée sur le terrain à

20 minutes de la fin du match de son équipe Toulouse face à l'OGC Nice (1-1). Son équipe était menée à la marque avant sa rentrée et c'est à la suite d'une de ses belles passes décisives que son coéquipier, Ramzey réussit à marquer le but égalisateur (78'). Côté niçois, il est à noter que Delort a été titulaire d'entrée alors que son compatriote Atal, est resté sur le banc des remplaçants. Quant aux deux autres Algériens, Boudaoui et Bouhendi, ils ne figuraient pas du tout sur la feuille de match de cette rencontre en déplacement. C'est le cas d'ailleurs de Lyes Chetti qui a rejoint Angers, cet été, qui était sur la feuille de match contre Nantes (0-0), mais qui n'a pas été incorporé par son coach. De son côté, son compatriote et capitaine Nabil Bentaleb était aussi absent de ce match dans la mesure où il purgeait sa suspension. Quant à Farid el Mellali, il ne figurait, pas non plus, sur la feuille de match. Par ailleurs, le Stade Brestois où évoluent les deux internationaux algériens, Youcef Belaïli et Haris Belkebla, s'est incliné, face au le RC Lens (3-2), à Bollaert. Si Belkebla a sauvé son match en marquant un but avec son coéquipier Del Castillo, sur penalty, il a tout de même déçu au cours du match en compagnie de son compatriote Belaïli, qui est resté muet. D'ailleurs leur équipe était menée au score (3-0) avant que ses joueurs ne se réveillent en fin de partie, sans, toutefois, pouvoir égaliser. À noter donc que Belkebla a joué l'intégralité de la rencontre, alors que Belaïli, a cédé sa place à la 74e minute. En Angleterre, et lors du choc entre West Ham et Manchester City (0-2), Saïd Benrahma, d'un côté et Riyad Mahrez de l'autre, n'ont effectué leur rentrée en jeu qu'en seconde période. Ainsi, Benrahma a été incorporé à l'heure du jeu, mais n'a pas eu la prestation qu'on attendait de lui. Quant à Mahrez, qui n'est entré qu'à la 88e minute du jeu, il n'a, pour ainsi dire, pas eu trop de temps de jeu pour pouvoir bien s'illustrer. Son coach Guardiola, voudrait certainement le préserver pour les matchs suivants qui auront de plus en plus d'importance et où le capitaine des Verts retrouverait sa verve. Aux Pays-Bas, l'international algérien, Ramiz Zerroki, et son équipe le FC Twente ont arraché une victoire de justesse, face au NEC Nimègue (0-1), en déplacement. D'ailleurs le but de la victoire de son équipe n'a été inscrit que dans le temps additionnel (90+1),en fin de partie et en célébrant la victoire de leur équipe hors de leur base, les fans de Twente ont scandé le nom de Zerrouki, en lui demandant de rester au club. Zerrouki répond aux supporters en mettant sa main sur le coeur. Ce qui a réconforté les fans de cette formation lors de cette première journée de l'Erdévise. Enfin en Turquie, l'international algérien, Rachid Ghezzal, s'est parfaitement illustré avec son équipe Besiktas face à Kayeserispor (1-0), où il a été l'homme du match. Héritant d'une balle à hauteur des 28 mètres, Ghezzal adresse un tir du pied gauche qui a trompé la vigilance du gardien adverse pour permettre à son équipe d'arracher une victoire dans le temps additionnel (90+6).