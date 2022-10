Il est plus que jamais temps de se placer. À mi-chemin, les positions commencent à dessiner un premier aperçu de ce que pourraient être les conclusions de la phase préliminaire. Une occasion pour les clubs de sortir des tracas du championnat. De penser à autre chose.

Dans cette optique, les quatre clubs algériens engagés dans les compétitions interclubs de football: le CR Belouizdad, la JS Kabylie, la JS Saoura et l'USM Alger, ont connu des fortunes diverses en déplacement, à l'occasion du 2e tour préliminaire (aller) de la Ligue des Champions et de la coupe de la Confédération, disputé samedi et dimanche. Au plan comptable, le bilan est équilibré: deux victoires et deux défaites. Néanmoins, les clubs perdants gardent leurs chances de qualifications intactes. Côté bonnes opérations, il faut aussi signaler la victoire de la JS Kabylie, en Ligue des Champions, et de l'USM Alger, en coupe de la Confédération. En effet, opérations réussies pour ces deux clubs qui sont allés s'imposer respectivement face aux Togolais de l'ASKO Kara sur le score de (2-1), et de l'ASCK sur le score de 2 à 0. La formation kabyle, malgré un effectif réduit avec l'absence de plusieurs joueurs pour blessure, a réussi une bonne opération à Lomé, en allant chercher une belle victoire et prendre ainsi une option sérieuse avant le match retour qui se jouera au stade du 8- Mai 1945 à Sétif. Tandis que l'USM Alger a marqué son retour en compétition africaine par la plus belle des manières en dominant son adversaire du jour grâce à un but contre son camp de Latif Issaka (20'). Par la suite, Aimen Mahious a inscrit le second but (48') sur penalty.

Les Rouge et Noir qui renouent avec l'aventure africaine après trois ans d'absence, viennent de prendre une excellente opportunité pour la qualification aux 16es de finale de l'épreuve africaine. Le match retour aura lieu le 16 octobre au stade du 8- Mai 1945 de Sétif.

En Ligue des Champions, le triple champion d'Algérie en titre le CR Belouizdad, en dépit de sa défaite (1-2) devant les Maliens de Djoliba AC, garde touteS ses chances de qualification. D'autant que le CRB a terminé la rencontre à neuf suite aux expulsions des défenseurs algériens Keddad et Bouchar en fin de match. Le match retour se jouera la semaine prochaine au stade du 8-Mai 1945 à Sétif où ils devront renverser la vapeur d'autant que la fin du match aller a été houleuse. Par ailleurs, la JS Saoura, exemptée du premier tour préliminaire, n'a pas eu la même réussite, en s'inclinant face aux Ivoiriens du Sporting Gagnoa sur le score 1-0. Le match retour se déroulera entre les 14 et 16 octobre au nouveau stade d'Oran du complexe olympique Miloud-Hadefi. Certes, en football rien n'est joué d'avance, mais l'exploit fait partie du jeu. Un match n'est jamais gagné d'avance. Aussi, il appartient aux Belouizdadis de rééditer l'exploit réalisé face aux Sierra-Léonais de Bo Rangers FC sur le score 3-0 (mi-temps: 1-0), lors du deuxième tour préliminaire. Tandis que la JS Saouara a le choix du succès pour passer en phases de poules. En tout état de cause, les chances de qualifications de clubs algériens restent intactes. Un défi à relever.