Pour le match équipes de bas du tableau, Auxerre s'est imposé (1-0) face à l'AJ Ajaccio pour la première de Christophe Pélissier, qui dirigeait son premier match sur le banc auxerrois. Victorieux grâce au premier but en Ligue 1 d'Hamza Sakhi (1-0, 8e), la dernière victoire d'Auxerre datait de la quatrième journée contre Strasbourg, le 27 août dernier. L'international algérien, Youssef Belaïli, titulaire au coup d'envoi, réalise une belle rencontre malgré la défaite (75% de passes précises, 3 passes clé), est remplacé par un autre Algérien, Riad Nouri en fin de match. Ajaccio reste 19e avec 8 points tandis qu'Auxerre sort de la zone rouge, avec une 16e place au classement pour 12 points. Pour le triste match entre Brest et Reims (0-0), qui n'arrange personne, très peu d'actions à se mettre sous la dent. Mis à part Slimani, qui réalise un superbe numéro dans la surface rémoise et conclut, avant d'être annulé finalement par la VAR pour une position de hors-jeu (12e). L'attaquant des Verts a joué 75 minutes tandis qu'Haris Belkebla est entré dans le dernier quart d'heure. Brest stagne dans cette zone rouge avec 10 points et une 18e place, Reims quant à lui, compte 3 points d'avance sur le premier relégable. Lorient, qui était sur une belle série d'invincibilité sur 8 matchs, voit celle-ci s'arrêter face aux Aiglons. Les Lorientais ouvrent le score par Ouattara (18') avant qu'Atal égalise (61') sur un superbe déboulé côté droit, décalé par Bilal Brahimi, l'arrière gauche algérien va rentrer transpercer la défense des Merlus et tromper le gardien d'une frappe du pied gauche. Nice prend l'avantage grâce au deuxième but de Gaëtan Laborde sous le maillot niçois. Lancé par Hicham Boudaoui dans le dos de la défense, la frappe de l'ancien Rennais est déviée par un défenseur lorientais, lobait Mvogo, malchanceux (70e). Toujours privé d'Andy Delort, Nice repart avec les 3 points pour revenir à la 10e place du classement avec 16 points, avant un rendez-vous décisif jeudi face à Cologne pour une qualification au prochain tour d'Europa Conference League. Dans ce choc et dernier match de cette journée de Ligue 1 Uber Eats, Lyon s'impose à domicile face au LOSC (1-0). Sur un coup franc, Reine-Adélaïde trouve Tagliafico sur la gauche d'un sublime extérieur du pied. Le centre du latéral argentin est repris par Lacazette, qui prolonge dans le but vide à bout portant (74e). Lille a buté toute la rencontre sur un Lopes des grands soirs et la barre transversale trouvé par Jonathan David (31e). Adam Ounas, débutant sur le banc, entre en jeu pour les vingt dernières minutes à la place de Timothy Weah. Lille manque de faire son entrée dans le Top 5 au vu du match nul entre Strasbourg et l'OM et reste 7e au classement avec 22 points suivi de son adversaire du soir avec 20 points.