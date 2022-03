Adem Zorgane aura été le plus impressionnant avec un joli but et une prestation XXL avec le Sporting Charleroi, vainqueur de Beerschot où évolue Mohamed Réda Helaïmia. L'ex-Paciste ne fait que confirmer les espoirs placés en lui et attise les convoitises de grands clubs en Europe. Rachid Ghezzal s'est également illustré avec Besiktas avec un superbe but à la clé. Le dernier arrivé en Turquie, Yacine Benzia à de nouveau brillé avec Hatayspor en inscrivant un but et en offrant une passe décisive. En dix minutes, Sofiane Feghouli a signé deux passes décisives avec Galatasaray. L'international algérien, entré à la 80', a complètement renversé le match en faveur de son équipe, qui s'est imposée (4-2). Hakim Zedadka, qui attend avec impatience une convocation de Djamel Belmadi, a signé sa troisième passe décisive de la saison avec Clermont Foot. Nabil Bentaleb continue de produire de bonnes prestations avec le SCO Angers. Alexandre Oukidja chauffe toujours le banc avec Metz, contrairement à Farid Boulaya, aligné titulaire. Abdeldjalil Medioub est lui aussi resté sur le banc lors de cette journée avec Bordeaux, à l'instar de Hicham Boudaoui avec l'OGC Nice. C'est aussi le cas de Saïd Benrahma à West Ham United, qui paye sa prise de bec avec son entraîneur, David Moyes, lors de la précédente journée. Riyad Mahrez quant à lui, a eu droit à un quart d'heure avec Manchester City, qui reste leader de Premier League. Prestation moyenne de Ramy Bensebaïni avec le Borussia Mönchengladbach, accroché par Wolfsburg. Idem pour Ishak Belfodil et le Hertha Berlin, qui ont pris l'eau à Freiburg (3-0). En Italie, Ismaïl Bennacer n'a pas joué avec le Milan AC à Udinese, étant suspendu. Adam Ounas a disputé une dizaine de minutes avec le Napoli, qui est allé gagner à Rome face à la Lazio, et prend la tête de la Série A. Faouzi Ghoulam est resté, quant à lui, sur le banc. En Suisse, Mohamed Amine Amoura est toujours absent de la liste des 18 joueurs de Lugano car non rétabli depuis son retour de la CAN. Aux Pays-Bas, Ramiz Zerrouki a pris le meilleur sur Ahmed Touba lors du match ayant opposé Twente à Waalwijk. Oussama Darfalou est resté muet avec Zwolle. En Arabie saoudite, le gardien de buts Mustapha Zeghba confirme sa forme du moment en stoppant deux penalties avec son club, Damac FC. Sofiane Bendebka est lui aussi en grande forme comme l'indiquent son but et sa passe décisive lors de cette journée avec El-Fateh.