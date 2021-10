Les deux footballeurs internationaux algériens, Mohamed Farès (Genoa/Italie) et Ilan Kebbal (Stade de Reims/France) se sont distingués, dimanche, en délivrant une passe décisive, lors des matchs nuls concédés, respectivement, à domicile face à Sassuolo (2-2) et en déplacement devant le Stade brestois (1-1) en championnat. Pour le compte de la 8e journée de Série A italienne, le Genoa s'est heurté à une accrocheuse formation de Sassuolo qui a rapidement pris l'avantage pour mener 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. Ayant pris part à l'intégralité du match, Mohamed Farès a offert le but de la réduction du score à Mattia Destro (27e), avant que le Mexicain Johan Vasquez ne remette les pendules à l'heure, en fin de match (90e). A l'issue de ce résultat, le Genoa reste sérieusement menacé par le spectre de la relégation, en comptant, provisoirement, un point d'avance sur les places relégables. En Ligue 1 française (10e journée), le duel algéro-algérien entre Haris Belkebla (Stade brestois) et Ilan Kebbal (Stade de Reims) n'a pas connu de vainqueur. Sur une passe décisive du néo-international algérien, Ilan Kebbal, le Belge, Wout Faes a ouvert le score pour les Rémois (12e). Les locaux ont égalisé en seconde période (74e) par Franck Honorat. Si Kebbal a été titularisé, cédant sa place dans le dernier quart d'heure, Belkebla a fait son apparition en cours de match (35e). Kebbal a été convoqué pour la 1ère fois en Equipe nationale, lors des

2 derniers matchs, disputés face au Niger (6-1 puis 4-0), comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. En Eredivisie néerlandaise, le milieu de terrain du FC Twente, Ramiz Zerrouki, n'est pas allé au terme de la rencontre à domicile face à Willem II (1-1), dans le cadre de la 9e journée. Averti une première fois à la 33e minute, le joueur algérien a reçu un second carton, synonyme d'exclusion, peu avant la pause (45e+3).