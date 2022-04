CAF A, B et C, formation accélérée (fast-track), formation des entraîneurs de gardiens de but, des préparateurs physiques et analystes vidéo. La direction technique nationale (DTN) a dévoilé son programme de formation fédérale et continentale au profit des différentes catégories pour la période s'étalant sur l'année 2022-2023. Le programme, dont le lancement est prévu durant le mois de mai prochain, s'appuiera, en partie, sur la collaboration des directeurs techniques de wilaya et régionaux des différentes ligues. Ainsi, les ligues de wilaya bénéficieront de 2 stages FAF 1 et FAF 2 chacune, soit un nombre total de 96 stages pour chaque grade à travers les 48 wilayas, en attendant l'installation des ligues de wilaya des 10 autres récemment créées. Sur la base d'un minimum de 30 stagiaires présents par un module, il est attendu de former un minimum de 5760 entraîneurs (FAF1 et FAF2). De leur côté, les 9 ligues régionales de football auront à organiser 2 stages d'entraîneurs FAF 3, soit 18 stages. Les Ligues régionales assureront également la formation spécialisée destinée aux entraîneurs des gardiens de but en dispensant deux modules pour 18 stages inscrits. L'accès à la formation est ouvert dans la limite de 30 candidats par stage. Sous le label de la Confédération africaine de football(CAF), un stage de formation CAF-C est aussi porté sur le calepin des ligues régionales à raison de 25 candidats. Alors que la DTN prodiguera des formations continentales, CAF-B- (4 stages) et CAF -A- (2 stages), à l'adresse des entraîneurs de l'Élite dans la limite de 25 candidats par stage conformément à l'exigence de la CAF. Outre les entraîneurs, 100 candidats seront concernés par les 3 stages dédiés aux préparateurs physiques et 20 autres aux analystes vidéo (1 stage). Enfin, la direction de la formation de la DTN poursuivra pour la 2e année de suite avec la formation accélérée (Fast-Track) à l'intention des joueurs professionnels et/ou internationaux pour l'obtention simultanée des licences CAF C et B