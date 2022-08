Le coup de starter du championnat de la Ligue 1 de football, saison 2022-2023, sera donné jeudi prochain. 16 écuries se livreront une bataille acharnée pour atteindre les objectifs assignés, que cela soit dans la course au titre, pour la succession du triple champion d'Algérie, le CR Belouizdad, ou pour une survie en élite.

D'autres cherchent, par ailleurs, une place qualificative à une compétition internationale. Mais il se trouve que cette journée inaugurale pourrait être marquée par un premier forfait de la saison. Il s'agit, en effet, du HB Chelghoum Laïd, qui pourrait ne pas se présenter au stade du 20-Août d'Alger pour affronter le CRB, dans la rencontre programmée vendredi à partir de 17h.

La situation dans laquelle se trouve le club de l'est du pays laisse présager le pire, puisque jusqu'à l'heure, il est sans président, sans entraîneur et les entraînements n'ont pas encore démarré.

Pis encore, le HBCL n'a pas déposé son dossier d'engagement, alors que le temps presse. Selon les dispositions réglementaires du championnat de Ligue 1, le premier délai pour le dépôt dudit dossier a été consommé le 18 août dernier.

Un deuxième délai, du 21 au 25 du mois courant a été accordé, contre le paiement d'une amende, mais là encore, rien n'est fait et la situation du HBCL n'a pas bougé d'un iota. La faute à un vide administratif qui a fait que la société sportive par actions se trouve sans président et de surcroît sans documents à joindre au dossier d'engagement, sachant que l'affiliation doit être faite au nom du club professionnel.

Parmi ces documents, une copie actualisée des statuts de la SSPA certifiée conforme aux originaux, une copie actualisée du registre du commerce de la SSPA, une copie de la convention liant le club amateur (CSA) à la SSPA, ou encore une attestation délivrée par une compagnie d'assurance relative aux contrats couvrant l'ensemble des membres du club, pour la nouvelle saison.

Et c'est, donc, vers un forfait et, pis encore, une rétrogradation que se dirige le HBCL, comme cela avait été le cas, la saison dernière, avec un autre club de l'est, à savoir le DRB Tadjenanet.

Entre-temps, l'entraîneur du CRB, le Tunisien Nabil El Kouki, prépare un plan B. En effet, et dans le cas où le prochain adversaire de son équipe déclarerait forfait pour ce vendredi, El Kouki prévoit de programmer un match amical au stade du 20-Août, pour permettre à ses joueurs de gagner du temps de jeu. Et puisque les équipes de Ligue 1 sont concernées, toutes, par la reprise de championnat, la joute amicale devrait opposer le Chabab à une écurie de Ligue 2. L'USM Harrach et le NA Hussein Dey semblent être les mieux indiqués.