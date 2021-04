Désireux de quitter le Bayern Munich, Hans-Dieter Flick dispose d'une belle cote sur le marché des entraîneurs. Selon Bild, le coach allemand intéresse fortement la Juventus, qui doute de plus en plus sur les capacités d'Andrea Pirlo à manager un club d'une telle stature. De nombreuses équipes de Premier League, dont les identités n'ont pas été dévoilées, sont également à l'affût. A priori, ces intérêts ne devraient pas suffire puisque Flick est bel et bien partant pour prendre la succession de Joachim Löw à la tête de la Nationalmannschaft. Il serait d'ailleurs étonnant de vouloir quitter le champion d'Europe en titre sans avoir la certitude d'avoir un point de chute aussi prestigieux.