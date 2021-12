Quatre autres joueurs du Real Madrid, Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo et Andriy Lunin ont été testés positifs au Covid-19 au lendemain des tests positifs de Marcelo et Luka Modric, a annoncé le club, ce jeudi, dans un communiqué. Davide Ancelotti, fils de l'entraîneur, Carlo Ancelotti et membre de l'encadrement, a également été testé positif, a précisé le club madrilène, qui a pris des mesures strictes pour tenter d'endiguer ce nouveau foyer d'infection, à 3 jours de la réception de Cadix, demain (21h00), pour la 18e journée de Liga. Lundi, l'entraîneur de l'équipe de basket du Real Madrid, Pablo Laso, a été testé positif au Covid-19, en même temps que l'international français Thomas Heurtel. Deux cas positifs qui ont alerté le club merengue, qui a entrepris de tester les joueurs et l'encadrement des autres sections sportives du club. Mercredi, la «Maison blanche» a annoncé avoir détecté deux positifs, Modric et Marcelo. Les tests antigéniques passés par le reste de l'effectif professionnel de la section football ont été négatifs. Mais les tests PCR effectués, jeudi matin, ont révélé cinq résultats positifs ce jeudi, portant à sept le total des cas positifs au sein de l'équipe professionnelle du Real Madrid football. «Merci pour vos messages, je vais très bien, ma famille aussi, j'espère que je pourrai sortir le plus vite possible», a réagi le Brésilien Marcelo dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, jeudi. Selon le protocole en vigueur en Espagne, le Real Madrid doit jouer son match contre Cadix tant qu'il dispose d'au moins cinq joueurs de l'équipe première en bonne santé, dont un gardien. Étant tous vaccinés, les joueurs testés positifs pourront à nouveau jouer dès qu'ils fourniront un test négatif.