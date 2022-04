Samedi soir, les regards des Belouizdadis étaient rivés sur le stade Mohammed-V à Casablanca. Leur équipe affrontait le Wydad local, au match retour des quarts de finale de la Champions League. Un match que les Belouizdadis devaient impérativement remporter, après leur défaite lors de la première manche à Alger (0-1). Malgré leur domination et une prestation de haute facture, les représentants algériens n'ont pas pu renverser la vapeur. Le match s'est soldé sur un score nul et vierge (0-0), synonyme d'élimination du CRB. Un scénario identique à celui de la saison dernière, lorsque le Chabab s'était fait éliminer à ce même stade de la compétition face à l'ES Tunis. Samedi soir, et malgré la présence d'une marrée humaine des supporters du WAC dans les gradins, cela n'a nullement intimidé les Belouizdadis. Ces derniers étaient déterminés plus que jamais à frapper aux portes de l'histoire et passer au dernier carré pour la première fois de leurs annales. Ils se sont créé plusieurs occasions nettes de scorer, mais l'efficacité offensive leur a fait, encore une fois, défaut. Kheïreddine Merzougui, sorti à la mi-temps sur blessure, avait l'occasion au premier half, de trouver la marque, mais a manqué le cadre à deux reprises, tout comme Sofiane Bouchar. Après la pause-citron, le jeu baisse quelque peu de rythme malgré des occasions ici et là. L'entraîneur du WAC, Regragui, joue la gestion et l'assurance tandis que Marcos Paqueta évolue avec un dispositif plus offensif pour chercher le but égalisateur en incorporant Aribi, Ahmed Aït Abdeslam et Akram Bouras. L'occasion la plus dangereuse côté marocain fut l'oeuvre d'Achraf Dari (82') qui rate son retourné acrobatique à la suite d'un très beau centre de Moayad Ellafi. Trois minutes plus tard, les Algériens mettent plus de pression dans le camp marocain et Aribi rate d'une tête plongeante l'égalisation. À deux minutes de la fin de la rencontre, l'arbitre principal et après visionnage de la VAR, expulse le gardien du CRB, Toufik Moussaoui après une agression sur l'attaquant du WAC, Mouayad Ellafi. Le défenseur du CRB, Chemeseddine Nessakh gardera les bois jusqu'au coup de sifflet final. Le but marqué à Alger, permet au Wydad de voir le carré d'as de la LDC pour la quatrième année de suite. Les Belouizdadis n'ont pas à rougir de cette élimination, et doivent, désormais, se consacrer au championnat pour s'adjuger un troisième titre de suite.

M. B.