Après une belle victoire au match aller face à l'ES Tunis (2-0), à Alger, le CR Belouizdad avait la qualification au bout des pieds, pour les demi-finales de la Champions League. La manche retour, disputée samedi à Radès s'annonçait difficile sur tous les plans, face à un adversaire décidé à jouer son va-tout. Au bout du compte, les Rouge et Blanc d'Alger n'ont pas su finir le boulot. Ils se sont inclinés au terme des 90 minutes (0-2), avant de céder (2-4) lors de la séance des tirs au but. La belle aventure se termine, donc, non sans amertume. Même si les joueurs sont à féliciter, après un parcours honorable, il n'en demeure pas moins que cette élimination reste en travers de la gorge, puisque ces mêmes joueurs ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes, au même titre que leurs dirigeants et membres du staff technique. Les Belouizdadis sont sortis du match avant même son coup d'envoi. L'on ne parlait que des coulisses et de la désignation de l'arbitre gambien, Bakary Gassama, réputé «pro-EST». Les joueurs étaient, donc, concentrés beaucoup plus sur l'extra-sportif que sur leur mission sur le rectangle vert, appuyés par des dirigeants qui, dans leurs déclarations, étaient sur la même longueur d'onde. Résultat des courses: l'équipe est passée à côté de son sujet en offrant sur un plateau d'or une qualification aux Tunisiens. Ceux-ci ont fait le boulot et réalisé ce qu'ils savent bien faire: une remontada. Et le coach Zoran Manojlovic dans tout cela? Pour les supporters, qui s'exprimaient sur la Toile, la responsabilité du Serbe est encore plus grande. Sachant que son équipe allait faire face à un adversaire ultra-offensif, il a opté pour une défense avancée, afin d'absorber cette pression. Chose réalisée avec brio en première mi-temps, qui s'est soldée sur un score nul et vierge. Et les Belouizdadis auraient pu trouver le chemin des filets, n'était-ce ce ratage monumental à la 38' de Belahouel, après un centre millimétré de Sayoud. De retour des vestiaires, et alors que l'on s'attendait à ce que le Chabab ose en attaque, c'est tout le contraire qui se produit, lorsque Manojlovic a décidé de faire sortir un attaquant de pointe (Belahouel) pour aligner un milieu de terrain (Djerrar) et remplacer ensuite un milieu de terrain (Tariket) par un défenseur central (Khali). Son homologue, Mouez Chaâbani, aligne les deux Algériens, Chetti et Benguit pour donner plus de vivacité au secteur offensif. Chose fructueuse puisque le second ouvre la marque après une balle récupérée par le premier. À la 83', et alors que l'EST était encore éliminé, Chaâbani incorpore son gardien de but, Ben Mustapha, spécialiste des penaltys. Avec cette entrée, il a lancé un message clair à ses joueurs qu'il compte sur eux afin de marquer et aller à la séance des tirs au but. Chose faite avec ce boulet de canon de Ben Romdhane, cinq minutes plus tard, qui finit en pleine lucarne. Entre-temps, Manojlovic incorpore Boulekhoua en toute fin de match pour se retrouver avec 6 défenseurs, puisque ce dernier est venu s'ajouter à Keddad, Bouchar, Belkhither, Khali et Nessakh. Le Chabab l'a payé, donc, cher et est éliminé de la course. Il ne disputera pas les demi-finales de la compétition pour la première fois de son Histoire. Manojlovic perd son deuxième objectif depuis son arrivée et il ne lui reste qu'un, à savoir le Championnat. Ainsi, et suivant les dires de Hocine Yahi, le directeur sportif, au moment de la signature du contrat de Manojlovic, ce dernier ne risque pas de faire long feu au Chabab. «Nous lui avons fixé des objectifs pour prolonger son bail, qui arrive à terme à la fin de la saison. Il y a le titre de la coupe de la Ligue, une place en demi-finale de la Champions League et une des deux premières places en championnat», avait déclaré Yahi. Ainsi, ce dernier va-t-il commencer dès à présent à chercher un autre coach? les jours à venir nous le diront. Entre-temps, le Chabab est appelé à se focaliser sur le championnat, où il doit défendre son acquis de la saison écoulée. Cette quête commencera, ce mercredi, avec un derby algérois face au NA Hussein Dey, dans le cadre de la 23e journée, au stade du 20-Août.