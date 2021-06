La Fédération botswanaise de football (BFA) a annoncé samedi qu'elle ne renouvellerait pas le contrat de l'entraîneur en chef algérien de la sélection botswanaise, Adel Amrouche. «Le contrat de 2 ans qui a pris effet à partir d'août 2019 arrive à échéance cette année. Amrouche est l'entraîneur en chef des Zebras depuis août 2019 et son leadership pendant cette période a été important pour notre développement réussi et l'image internationale de nos joueurs», a déclaré le président de la BFA, Goabaone Taylor. «Nous apprécions tout ce qu'Amrouche a fait pour construire une équipe disciplinée. Il a toujours eu une connaissance approfondie de ce qu'il faut pour être une équipe performante et a fait de son mieux pour encadrer ses joueurs en conséquence», a ajouté Taylor sur le compte Twitter de la BFA. Le technicien algérien, qui a échoué à conduire le Botswana en phase finale de la CAN-2021, avait entraîné auparavant plusieurs sélections, entre autres la Guinée équatoriale, le Burundi, le Kenya et la Libye.