Le sélectionneur national des U17, Arezki Remmane et son assistant, Mourad Aït Tahar, ont bouclé leur opération de prospection des joueurs U16 évoluant au sein du championnat Élite susceptibles de venir renforcer les rangs de leur équipe, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) jeudi. Lors des deux dernières journées de compétition (6e, 7e), le staff technique national s’est successivement rendu à Blida et Bouira dans la région Centre et à Batna et Constantine pour la région Est, où il a pu superviser pas moins de 24 équipes à raison de 3 matchs par jour. Le staff technique national a reçu l’appui de Smaïl Hanni (DTR Blida) de Kamel Betina (DTR de Constantine) et N. Abdessmad (DTR Batna) et de leurs équipes qui les ont assistés et aidés à décortiquer le jeu des 2006, précise la même source. Le sélectionneur Remmane organisera un regroupement de la sélection U17 dès réunion des conditions sanitaires idoines, conclut la FAF. Pour rappel, la sélection algérienne des moins de 17 ans prépare la coupe d’Afrique de la catégorie prévue en Algérie du 8 au 30 avril 2023.