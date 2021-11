Sergio Agüero va-t-il devoir mettre un terme à sa carrière en raison de sa santé? Le 30 octobre dernier, l'attaquant du FC Barcelone a demandé à être remplacé face à Alavés (1-1) en Liga, en raison d'une douleur à la poitrine. Immédiatement hospitalisé, l'international argentin a été diagnostiqué avec une arythmie cardiaque. Face à cette situation, l'ancien de Manchester City a été annoncé absent pour les trois prochains mois avec un traitement à suivre pour éventuellement reprendre la compétition par la suite. Sauf que les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes pour le joueur de 33 ans. D'après les informations de Catalunya Ràdio, hier, Agüero pourrait en réalité être finalement contraint de prendre sa retraite à la suite de ce problème cardiaque. En effet, les derniers examens médicaux passés par le natif de Quilmes ont permis d'en savoir plus sur sa pathologie. Et visiblement, son cas, plus complexe que prévu, ne serait pas compatible avec la reprise du football à un haut niveau. Bien évidemment, cette situation peut évoluer, notamment selon l'efficacité de son traitement actuel. Mais actuellement, malgré les tests prévus dans les prochains mois, il y a désormais un vrai pessimisme en Catalogne autour de l'avenir sportif du Kun. Sans surprise, le Barça suit très attentivement l'évolution de ce dossier. Et avec le souci décelé chez Agüero après un match, le club catalan ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque par rapport à son état de santé. Si cette tendance se confirme, on pourrait donc assister à une fin de carrière anticipée pour Agüero. Un dénouement qui serait cruel pour l'un des plus grands buteurs de sa génération.