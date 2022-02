Arrivé à l'été 2015 au PSG, Angel Di Maria pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin, El Fideo partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au FC Barcelone. En effet, comme l'a indiqué El Nacional, le Barça de Xavi serait emballé par l'idée de boucler un gros coup à 0 euro avec Angel Di Maria le 1er juillet. Toutefois, le club catalan ne serait pas seul sur ce dossier. D'après les indiscrétions de TMW, Angel Di Maria (34 ans) serait également dans le viseur de Benfica. En effet, le club portugais aurait pris contact avec le numéro 11 du PSG pour tenter de le rapatrier à l'été 2022. Par ailleurs, d'après les dernières informations d'Ekrem Konur, Angel Di Maria aurait également de nombreux au Brésil, en plus d'avoir la cote en Europe.