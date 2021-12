À l'issue de son stage à Tunis et les 2 rencontres amicales gagnées face à la Tunisie (1-0 et 4-2), la sélection algérienne était de retour, hier à Alger, alors que les joueuses évoluant à l'étranger, ont déjà pris le chemin du retour à partir de la capitale tunisienne. Pour cette double confrontation amicale, la sélectionneuse, Radia Fertoul, a convoqué 24 joueuses, dont 13 évoluent à l'étranger.

A l'issue de ce stage donc, Radia Fertoul a dressé le bilan sur celui-ci qu'elle considère plus que réussi sur plusieurs plans, malgré quelques imperfections et insuffisances qu'il faudra vite combler à l'avenir.

«C'est un stage bien réussi sur tous les plans» et c'est pourquoi Fertoul a bien montré sa satisfaction, mais, elle regrette, par ailleurs, les quelques imperfections et insuffisances qu'il faudra vite combler à l'avenir.

C'est un stage au cours duquel, la sélectionneuse nationale a réuni 24 joueuses évoluant en Algérie et en France et a poursuivi son travail de préparation entamé depuis plus de 8 mois, avec plusieurs objectifs, notamment améliorer la cohésion de l'équipe et l'élévation de son niveau de performance.

Durant cette période, le staff technique a réussi également à intégrer au fur et à mesure de nouvelles têtes, des jeunes pour la plupart, sans oublier l'objectif principal, celui de bien négocier la dernière étape des éliminatoires de la CAN-2022 qui aura lieu au Maroc contre un sérieux adversaire, l'Afrique du Sud, février prochain. Et c'est justement pourquoi ces 2 matchs amicaux ont été organisés: l'objectif est de renforcer les points forts de la sélection et en même temps constater les imperfections pour les régler, afin que la sélection soit bien prête pour sa prochaine échéance.

A propos de cette prochaine échéance, il est important de rappeler que l'Algérie défiera l'Afrique du Sud, vice-championne d'Afrique en titre, lors du 2e et dernier tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations, CAN-2022, prévu les 14 et

23 février 2022. De son côté, la Tunisie affrontera la Guinée équatoriale.

L'Algérie avait dominé au 1er tour des éliminatoires le Soudan, en s'imposant lors du match aller disputé à Alger sur le score fleuve de 14 à 0, alors que le match retour prévu à Khartoum avait été annulé, à cause de la situation politique au Soudan.