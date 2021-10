Malgré des offres de Saint-Etienne, Strasbourg et Montpellier et des contacts avec l'Olympique de Marseille, à l'occasion du dernier mercato d'été, le milieu offensif Zinedine Ferhat (28 ans, 4 apparitions en L2 cette saison) est finalement resté à Nîmes, relégué en Ligue 2. En dépit de son temps de jeu très limité jusqu'à présent, les Crocos pourraient décider de conserver l'international algérien, toute la saison, quitte à le voir partir libre, au terme de son contrat, en juin prochain. «Il y a eu des discussions mais ça va mieux. Il est impliqué et fait à nouveau partie du groupe à part entière, a d'abord assuré le directeur sportif gardois Reda Hammache dans les colonnes d'Objectif Gard. Un départ cet hiver? Aucune idée. Pour lui, comme pour les autres, on est obligé d'ouvrir une oreille et un oeil sur les éventuels intérêts. La priorité du club n'est pas d'obtenir une indemnité de départ. Et je ne lie pas les départs des joueurs au classement du club.»