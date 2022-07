Le président de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Nouredine Ferhat- Fazil, est candidat à la présidence de la Confédération africaine de la discipline (CAB), dont le Congrès électif aura lieu, aujourd'hui, à l'hôtel El Aurassi (Alger) à 9h00. Fazil sera en concurrence avec le Camerounais Bertrand Mendouga, président de la Fédération camerounaise et ancien membre du conseil d'administration de l'IBA, ainsi que l'Ougandais Moses Muhangi, alors que neuf autres candidats postuleront pour un poste au sein du Bureau exécutif de l'instance africaine. Il s'agit d'Irène N'Telamo (Botswana), Éric N'Dayishimiye (Burundi), Alpha Amadou Baldé (Guinée), Nabil Hilmi (Mauritanie) Wissa Zoubida (Maroc), Issoufou Abdou Mallam (Nigeria), Azamia Omo-Agege (Niger), Siyabulela Cecil N'Kwalo (Afrique du Sud) et Anta Gueye (Sénégal). Le rendez-vous électoral d'Alger sera également l'occasion pour la révision des statuts de l'instance africaine. Le nouveau président de la CAB aura automatiquement un siège au comité exécutif de l'IBA. Par ailleurs, selon les statuts de la CAB, le siège de l'instance continentale sera établi au pays d'origine du président. Pour rappel, l'Algérie a perdu la présidence de la Confédération africaine en 2014 au profit du Togolais Kelaini Bayor qui avait remplacé l'Algérien Abdallah Bessalem (1992-2014). Mais suite à sa suspension en septembre 2017 par la commission de discipline de l'AIBA, le Togolais a dû céder la présidence au Marocain Mohamed Moustahcène.

En mai 2022, le mandat électif des dirigeants de la Confédération africaine a expiré et le Marocain a décidé de ne pas se présenter à la présidence à cause des nouvelles dispositions statutaires. Ferhat-Fazil a été élu à la tête de la Fédération algérienne de boxe (FAB) le mois de mars 2021 pour un mandat olympique de 4 ans. Il occupe également le poste de vice-président du Comité olympique et sportif algérien (COA)