Le retour d’Islam Slimani au Sporting Portugal suite à son échec à l’O Lyonnais semblait pourtant se passer à merveille, avec 4 buts inscrits en 5 rencontres. Pourtant, après son retour en club suite à l’élimination face au Cameroun, plus rien n’a été pareil pour Super Slim. Si l’entraîneur Rúben Amorim est régulièrement annoncé au PSG, qui sera actif cet été, Slimani n’a, pour autant, pas la moindre garantie quant à son avenir en club. Sous contrat jusqu’en 2023, il souhaiterait rester tandis que la direction du club lisboète souhaiterait s’en séparer avant la reprise. Slimani pourrait ainsi rebondir en Turquie, au Fenerbahçe qu’il connaît déjà et où il a connu la pire saison de sa carrière, en raison de l’arrivée prochaine de Jorge Jesus, entraîneur qu’il a côtoyé au Sporting et qui lui a permis d’exploser en Europe.