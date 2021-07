Disposant encore d’une année de contrat avec le Galatasaray et ayant récemment débuté la préparation d’intersaison avec la formation turque, Sofiane Feghouli pourrait choisir de débuter une nouvelle aventure cet été. Selon la presse grecque, le milieu de terrain offensif de 31 ans serait suivi par les dirigeants de l’Olympiakos durant ce marché des transferts. S’ils n’ont pas l’intention de s’aligner sur les prétentions salariales de l’ancien ailier droit de Valence, les dirigeants grecs seraient prêts à faire un effort conséquent dans ce dossier durant les prochaines semaines afin de l’attirer. Feghouli pourrait aussi décider de rejoindre l’un de ses deux prétendants saoudiens cet été. Il aurait reçu une proposition alléchante avec à la clé un salaire de 10 millions d’euros sur deux ans. Ayant vu son nom ressortir dans la presse à chaque mercato, l’international algérien a toujours assuré qu’il se sentait très bien au sein du Galatasaray. Il pourrait difficilement quitter les Sang et Or cet été.