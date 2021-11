L'Equipe algérienne de football des U20, s'est inclinée, ce mardi, face à son homologue tunisienne (2-3) au stade d'Ariana, en match comptant pour la première journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) de la catégorie, qui se déroule à Tunis du 9 au 17 novembre. Les Algériens ont ouvert le score à la 35' par Raho Jores, avant que les Tunisiens ne remettent les pendules à l'heure, deux minutes plus tard, par Mohamed Amine Kechiche. En seconde période, l'Algérie a repris l'avantage sur un penalty transformé par Cervantes Casadonoa (59'), avant de sombrer sur le fil en concédant deux buts dans le temps additionnel, inscrits par Yassine Dridi (90') et Ghaith Wahabi (90'+2). Les Algériens enchaîneront en défiant, aujourd'hui, la Mauritanie au stade du Kram (14h), alors que l'Egypte croisera le fer avec la Tunisie au stade d'Ariana (14h). La Libye sera exempte. Chaque sélection jouera quatre matchs, soit un de plus par rapport au système de poule précédent. Le premier de ce mini-championnat sera déclaré champion.