Le président de l'Union arabe de gymnastique (UAG), Fahd Soula, a salué l'intérêt particulier qu'accordent les autorités algériennes au sport sous ses différentes disciplines, estimant que cet intérêt se traduit par les nouvelles infrastructures d'envergure dont est en train de bénéficier le sport algérien.

Dans une déclaration à la page Facebook de la Fédération algérienne de gymnastique (FAG) à son arrivée à Oran pour assister au Championnat arabe de la discipline qui a débuté dimanche, ce responsable a ajouté que la réussite de la précédente édition des Jeux méditerranéennes, tenue l'été passé dans la même ville, «est une autre preuve de l'intérêt des pouvoirs publics algériens pour le sport».

«J'ai suivi avec un intérêt spécial cette manifestation sportive et j'étais vraiment content de la réussite de ces jeux qui ont connu une participation massive. Aussi, les sportifs algériens ont bien tenu la dragée haute à leurs homologues des pays européens. Cela témoigne des efforts consentis pour le développement du sport algérien», a-t-il poursuivi.

Concernant le Championnat arabe de gymnastique, qui se poursuivra jusqu'à jeudi au niveau de la salle omnisports du nouveau complexe sportif «Miloud-Hadefi», le dirigeant koweïtien a donné l'Algérie comme favorite pour décrocher le trophée de la compétition. Plus de 80 athlètes des deux sexes participent à cette troisième édition du Championnat arabe dans les catégories pré-junior, junior et senior, rappelle-t-on.

En revanche, Fahd Soula s'est dit «déçu» par l'absence de certains pays arabes à ce rendez-vous «pour des raisons diverses», attirant l'attention sur les «contraintes financières et logistiques» auxquelles font face plusieurs Fédérations nationales arabes pour développer la gymnastique dans leurs pays respectifs.