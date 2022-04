Au lendemain du craquage de l'entraîneur de l'Équipe nationale de football, Djamel Belmadi, contre l'officiel gambien, Bakary Gassama, en charge du barrage retour perdu par l'Algérie face au Cameroun (1-0, 1-2, AP) le 29 mars dernier, la Fécafoot a taclé les propos du sélectionneur des Fennecs. «La Fédération camerounaise de football fait part de sa vive préoccupation à la suite des propos tenus le 24 avril 2022 par Monsieur Djamel Belmadi, l'entraîneur-sélectionneur des Fennecs d'Algérie, comme suite au match comptant pour les barrages Zone Afrique de la Coupe du monde Qatar 2022», a lâché l'instance camerounaise via un communiqué signé du président Samuel Eto'o. «Le Cameroun se réserve le droit de porter l'affaire, dans les prochains jours, devant la Commission d'éthique de la FIFA», poursuit-elle. Avant même une éventuelle réclamation auprès des instances disciplinaires de la FIFA, la FECAFOOT a tenu à laver son honneur, estimant qu'elle n'a pas bénéficié d'un arbitrage favorable lors du barrage retour remporté par les Lions indomptables à Blida. Et surtout, affirme-t-elle, elle n'a pas fomenté une quelconque conspiration contre l'Algérie. «La FECAFOOT conteste ces allégations diffamatoires instillées de manière allusive et formulées de façon répétitive par les dirigeants algériens du football», a poursuivi l'instance présidée par Samuel Eto'o dans son document publié lundi soir. Elle regrette que la persistance de cette polémique au long cours soit de nature à provoquer des incidents similaires à l'agression verbale subie par des responsables camerounais le 1er avril dernier à Doha en marge du tirage au sort de la Coupe du monde Qatar 2022. «Plus jamais de la vie on ne laissera deux, trois personnes conspirer contre notre pays», a tonné Djamel Belmadi. «On ne verra plus jamais un arbitre comme ça mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout au lendemain du départ de cet arbitre, à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café avec un millefeuille», avait-il lancé. Le genre de déclarations «loin des valeurs du sport» qu'entend prôner la FECAFOOT, qui a également rappelé l'importance de la «glorieuse incertitude» du football. En attendant de voir la FIFA trancher dans cette affaire, c'est bien le Cameroun qui disputera la Coupe du monde 2022. Au Qatar, les joueurs de Rigobert Song affronteront la Serbie, la Suisse et surtout le Brésil.